ДП «Антонов»: Для нової «Мрії» є близько 30% комплектуючих, почалися конструкторські роботи

08 листопада 2022, 08:37

У компанії «Антонов» уточнили поширену в ЗМІ інформацію про побудову нового літака «Мрія».

Про це ДП «Антонов» повідомляє у Фейсбуку, передає Укрінформ.

«Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму говорити зарано.

«Більш детальну інформацію буде поширено після перемоги України у війні», - додали в ДП «Антонов».

Як повідомлялося, генеральний директор АНТК «Антонов» Євген Гаврилов під час фотовиставки в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, повідомив, що невдовзі з’явиться нова крилата машина замість найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські загарбники.

Він зазначив, що робота над новою машиною ведеться в секретному місці.

Нагадаємо, найбільший вантажний літак у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія» згорів наприкінці лютого внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом.

Командир «Мрії» Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати. На момент вторгнення росії ДП «Антонов» мало резервний аеродром, орендований у німецькому Лейпцигу. Екіпаж був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

У жовтні стало відомо, що в межах кримінального провадження СБУ розпочала перевірку службовців ДП «Антонов» щодо ймовірної співпраці з російськими загарбниками, наслідком якої могло бути знищення «Мрії».