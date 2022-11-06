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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Економіка
08 листопада 2022, 08:42

Президент про відчуження п'яти стратегічних підприємств: Не виключаю інших подібних рішень

Президент Володимир Зеленський у контексті відчуження у власність держави АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" для забезпечення потреб оборони, заявив, що не виключає інших подібних рішень.

"Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – «Мотор Січ», «КрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» і "Запоріжтрансформатор", - сказав Президент.

Він зауважив, що деякі з цих підприємств майже не працювали, тепер працюватимуть усі на оборону, зокрема йдеться про ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботу на відновлення нашої інфраструктури.

Президент зауважив, що не виключає також інших подібних рішень.

Як повідомлялося, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.

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