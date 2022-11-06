США підтримуватимуть Україну і після виборів до Конгресу – Білий дім

08 листопада 2022, 08:44

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

"Ми впевнені, що підтримка України Сполученими Штатами буде незламною та непохитною. Це те, у що ми віримо, і саме так ми це бачимо в майбутньому. Ви бачили, як Джейк Салліван сказав те саме, коли був у Києві в понеділок, і підтвердив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в цілій низці сфер - чи то допомога в галузі безпеки, економічна допомога чи допомога в галузі прав людини", - наголосила вона.

Речниця Білого дому додала, що члени Конгресу – республіканці та демократи – чітко заявили про незмінну підтримку США України.

"За будь-якого сценарію президент Байден прихильний до роботи у двопартійній манері, як він це робив — робив для підтримки України", - сказала Жан-П'єр.

Як повідомлялося, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 8 листопада. На них обиратимуться всі 435 членів Палати представників та третина сенаторів.

За прогнозами, республіканці можуть збільшити представництво в обох палатах законодавчого органу, що дозволить їм перешкоджати реалізації пропозицій президента-демократа.

4 листопада Салліван у ході візиту в Україну провів зустріч з військовими, главою держави Володимиром Зеленським і був поінформований про ситуацію на фронті, виконання зернової угоди та удари росії по критичній інфраструктурі.