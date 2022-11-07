08 листопада 2022, 13:23 Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв Сьогодні, 8 листопада, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла наших захисників. Ірта-fax Твітнути