"Не о новогоднем чуде": на фото показали, какой будет главная елка страны

08 листопада 2022, 13:33

Вероятно, ее украсят в цветах национального флага, а на верхушке вместо звезды будет трезубец.

Несмотря на полномасштабную войну, в Киеве уже заговорили о том, что будет установлена главная новогодняя елка Украины. И все это будет без концертов, ярмарки и традиционных празднований.

Пока неизвестно, где именно установят новогоднее дерево. Но уже начались появляться подробности, какой будет елка в этом году, сообщает Realist.Online.

"Эскиз елки уже разработан. Могу сказать, что на этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", - рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

Разработано уже несколько вариантов того, как будет выглядеть главная елка страны 2022-2023. Вероятно, ее украсят в цветах национального флага, а на верхушки вместо звезды будет трезубец.

Ранее в Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата и возможности новогодних празднований в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом ситуации в стране.

"Новый год и Рождество отменять никто не будет... Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье... Но таких массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, то мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности", - заявлял мэр Киева Кличко.

Если главную елку не будут устанавливать на Софийской площади - есть альтернатива

Если в Киеве не разрешат поставить главную елку страны, есть альтернативный вариант: установить ее макет возле Музея истории Киева. Об этом сообщил президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, пишет УНН.

"Возле Музея истории Киева мы поставим уменьшенную главную елку, то есть ее макет, как фотозона. Она будет в высоту 3-3,5 метра и в диаметре 5", - озвучил Добруцкий план на случай отказа от установки главной елки.