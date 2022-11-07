Мають бути знищені ще до запуску: Данілов назвав нову стратегію боротьби з ракетним терором РФ

08 листопада 2022, 18:48

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав нову стратегію боротьби з ракетним терором країни-агресорки Росії. За його словами, ворожі ракети мають знищуватися ще до їх запуску.

Про це він написав у Twitter-аккаунте. Секретар РНБО наголосив, що Україні потрібна сучасна система протиповітряної оборони та далекобійні ракети.

Саме це і допоможе застосувати нову стратегію в боротьбі з російськими обстрілами.

"Росія, переговори. Головна умова президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання – сучасна ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на випередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту запуску в повітрі, на землі та морі", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, що Російська Федерація майже вичерпала запаси своїх сучасних ракет. Для ударів по цивільній інфраструктурі України агресор використав 80% запасів, які були накопичені раніше. Наразі у Росії залишилося 120 "Іскандерів".

Загалом станом на 28 жовтня Росія завдала по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і здійснила 8 тисяч авіанальотів. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський. Втім, зазначив він, українські воїни успішно збивають не лише ворожі ракети, а й дрони та літаки.