Ворог атакував Дніпро дронами-камікадзе, є постраждалі

09 листопада 2022, 09:28

Вночі ворожа армія атакувала Дніпро дронами-камікадзе. Є постраждалі.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Укрінформ.

"Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила", - йдеться у дописі.

Він зазначив, що є влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі.

"Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", - написав Резніченко.

По Нікопольському району росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.