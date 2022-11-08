ДСНС дала поради, як в умовах перебоїв енергопостачання правильно використовувати свічки

Україна продовжує жити в умовах раптових перебоїв енергопостачання. Чимало громадян використовують найпростіше джерело штучного освітлення — свічки.
Важливі поради щодо їх використання:
Використовуйте тільки невисокі, стійкі, металеві свічники.
Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від одягу, штор, книжок та інших легкозаймистих речей.
Не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.
Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.
Не залишайте запалені свічки без нагляду.
Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником!
Закликаємо неухильно дотримуватися правил безпеки!
Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди.
Джерело: ДСНС України