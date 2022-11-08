09 листопада 2022, 15:07 ДСНС дала поради, як в умовах перебоїв енергопостачання правильно використовувати свічки Україна продовжує жити в умовах раптових перебоїв енергопостачання. Чимало громадян використовують найпростіше джерело штучного освітлення — свічки. Важливі поради щодо їх використання: Використовуйте тільки невисокі, стійкі, металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від одягу, штор, книжок та інших легкозаймистих речей. Не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців. Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Не залишайте запалені свічки без нагляду. Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником! Закликаємо неухильно дотримуватися правил безпеки! Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Джерело: ДСНС України Ірта-fax Твітнути