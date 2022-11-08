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Суспільна думка
Суспільство
09 листопада 2022, 15:07

ДСНС дала поради, як в умовах перебоїв енергопостачання правильно використовувати свічки

Україна продовжує жити в умовах раптових перебоїв енергопостачання. Чимало громадян використовують найпростіше джерело штучного освітлення — свічки.

Важливі поради щодо їх використання:

Використовуйте тільки невисокі, стійкі, металеві свічники.

Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від одягу, штор, книжок та інших легкозаймистих речей.

Не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.

Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Не залишайте запалені свічки без нагляду.

Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником!

Закликаємо неухильно дотримуватися правил безпеки!

Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди.

Джерело: ДСНС України

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