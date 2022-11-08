Meta виділяє $1,5 мільйона на рекламні кампанії для українських підприємців

09 листопада 2022, 15:11

Американська корпорація Meta виділяє 1,5 млн дол. на рекламні кампанії для українських підприємців у соціальних мережах – Facebook або Instagram.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«1,5 млн доларів від Meta для українських підприємців. Отримайте 1000$ на рекламну кампанію свого бізнесу у Facebook або Instagram. Допомога від Meta дозволить українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти та підтримати українську економіку», - зазначив міністр.

Федоров уточнив, що для того, аби взяти участь у програмі, потрібно мати зареєстроване в Україні підприємство, керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.

Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі. Отримати купон можна з 8 листопада до 31 грудня 2022 року. Більше деталей про програму і процес подання заявки можна подивитись тут.

Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації запускає конкурс грантів Open Data Services Support, в межах якого 4 переможці отримають по 1,1 млн грн на цифрові проєкти з відкритими даними.