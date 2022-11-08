російське командування оголосило про відступ із Херсона

09 листопада 2022, 18:09

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег Херсонської області. Відповідно обласний центр, місто Херсон, рашисти теж покинуть.

"Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу...Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ...Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - сказав Суровікін.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу згоден з висновками Суровікіна:

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: головне

Ще з початку літа прогнозувалося, що Росія довго не зможе тримати Херсон і весь правий берег області через кепську логістику. ЗСУ за допомогою РСЗВ обстрілювали мости через Дніпро і таким чином не дозволяли окупантам підвозити боєприпаси для утримання правобережного угрупування.

9 листопада зранку з'явилася інформація, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області.

Депутат Сергій Хлань цього дня повідомив, що "у росіян обвалився фронт". Також ЗМІ пишуть про те, що в ДТП загинув так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

Рашисти вже готуються пояснювати своєму населенню військовий провал, пропагандисти отримали "методички".