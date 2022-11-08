ЗСУ знищили 77 950 росіян

09 листопада 2022, 09:33

Збройні сили України з 24 лютого по 9 листопада ліквідували близько 77 тисяч 950 російських агресорів, при цьому за минулу добу - 780 осіб.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

Також знищено 2801 ворожий танк (+15 одиниць), бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12), артилерійських систем – 1802 (+11), РСЗВ – 393 (+2), засобів ППО ‒ 205 (+2), літаків – 278 (+0), гелікоптерів – 260 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7), крилатих ракет ‒ 399 (+0), кораблів / катерів ‒ 16 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11), спеціальної техніки ‒ 159 (+0).

Дані уточнюються.

24 лютого президент росії володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

21 вересня президент путін оголосив мобілізацію, анонсувавши призов 300 тисяч резервістів. 30 вересня він підписав документи про "приєднання" до складу рф маріонеткових утворень "днр", "лнр", а також захоплених російською армією територій Херсонської та Запорізької областей України.