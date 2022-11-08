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Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
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Причетні до примусової мобілізації українців у військо рф будуть покарані. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду.
Ірина Верещук
Суспільна думка
Політика
09 листопада 2022, 09:47

Оприлюднено основний наратив, що просували росЗМІ минулої доби

Центр протидії дезінформації інформує про основний наратив, що просували російські ЗМІ 8 листопада.

Президент Сербії Олександр Вучич порівняв деокупацію Херсона зі Сталінградською битвою.

Проросійський політик обрав саме цю битву і порівняв оборону Сталінграда від фашистів з обороною Херсона від українців, таким чином Вучич вкотре довів свою вірність російському диктатору.
- Для путіна Херсон – це найбільша «перемога» з початку війни і втрата міста стане ударом для керманича кремля.

- Окупанти не здадуть місто, тому покинуті блокпости чи зняті триколори з будівель – це лише маніпулятивний прийом, мета якого налаштувати ЗСУ на «легку здобич»

- Херсонська область утворює останній важливий компонент «сухопутного мосту» з материкової росії до анексованого Криму.

Зважаючи на все вказане, очевидно те, що путін не поступиться своїми амбіціями і кидатиме на оборону міста всі зусилля.

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