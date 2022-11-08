Оприлюднено основний наратив, що просували росЗМІ минулої доби

Центр протидії дезінформації інформує про основний наратив, що просували російські ЗМІ 8 листопада.
Президент Сербії Олександр Вучич порівняв деокупацію Херсона зі Сталінградською битвою.
Проросійський політик обрав саме цю битву і порівняв оборону Сталінграда від фашистів з обороною Херсона від українців, таким чином Вучич вкотре довів свою вірність російському диктатору.
- Для путіна Херсон – це найбільша «перемога» з початку війни і втрата міста стане ударом для керманича кремля.
- Окупанти не здадуть місто, тому покинуті блокпости чи зняті триколори з будівель – це лише маніпулятивний прийом, мета якого налаштувати ЗСУ на «легку здобич»
- Херсонська область утворює останній важливий компонент «сухопутного мосту» з материкової росії до анексованого Криму.
Зважаючи на все вказане, очевидно те, що путін не поступиться своїми амбіціями і кидатиме на оборону міста всі зусилля.