Оприлюднено основний наратив, що просували росЗМІ минулої доби

09 листопада 2022, 09:47

Центр протидії дезінформації інформує про основний наратив, що просували російські ЗМІ 8 листопада.

Президент Сербії Олександр Вучич порівняв деокупацію Херсона зі Сталінградською битвою.

Проросійський політик обрав саме цю битву і порівняв оборону Сталінграда від фашистів з обороною Херсона від українців, таким чином Вучич вкотре довів свою вірність російському диктатору.

- Для путіна Херсон – це найбільша «перемога» з початку війни і втрата міста стане ударом для керманича кремля.

- Окупанти не здадуть місто, тому покинуті блокпости чи зняті триколори з будівель – це лише маніпулятивний прийом, мета якого налаштувати ЗСУ на «легку здобич»

- Херсонська область утворює останній важливий компонент «сухопутного мосту» з материкової росії до анексованого Криму.

Зважаючи на все вказане, очевидно те, що путін не поступиться своїми амбіціями і кидатиме на оборону міста всі зусилля.