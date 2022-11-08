Ціна Біткоїна восени 2022 року і як це вплинуло на ринок

09 листопада 2022, 13:45

У 2022 році вся увага трейдерів та інвесторів прикріплена до валютної пари BTC/USDT, яка постійно вагається. Але важливо розуміти, що це падіння курсу – далеко не перше за всю історію криптовалют. З самого появи Біткоїна його ціна часто демонструвала американські гірки.

Як змінювався курс Біткоїна у період вересень-жовтень

Більшість учасників ринку останніми місяцями активно стежать за позиціями Bitcoin, який практично весь рік стрімко знижується в ціні. Історичний максимум було зафіксовано у листопаді минулого року, після чого монета показує відкіт. Різко пробиваючи зони опору та підтримки, BTC з початку 2022-го торгувався в межах $18 500-47 000.

Вартість Біткоїна у вересні ще переживала коливання: мінімальна ціна у доларах – 18.191, максимальна – 22.702, середнє значення – 19.794. Якщо розглядати курс Bitcoin у жовтні, то мінімальний становив 18.207,9, максимальний – 20.981,5, середнє значення – 19.526,0. Скільки коштує Біткоїн на початку листопада? Зараз ціна встановилася на позначці 20.089 дол.

Коли відновиться Bitcoin

На думку аналітиків, курс може прийти в норму вже з найближчих місяців. Експерти зазначають, що частина аналітичних показників відповідає тим же ознакам, які спостерігалися 2018-го. Того року криптовалютний ринок дійшов до дна, після чого стався відскок вгору у першій половині 2019-го. Передбачається, що й цього разу очікується подібна ситуація із ціною Біткоіна, коли криптовалюта різко відскочить.

Фахівці криптоіндустрії висловлюють думку, що перша цифрова монета знаходиться або на шляху до одного з найбільших бичачих ринків в історії відносно невисокої вартості, або крипторинок перебуває на межі провалу. Але не слід забувати, що криптовалютна сфера відрізняється високою волатильністю. І це дуже ускладнює прогноз котирувань навіть у розрізі кількох годин. Тому прогнози аналітиків та сервісів, особливо довгострокові, нерідко можуть не співпадати з дійсністю.

Якщо ви запланували вкластися в BTC або інші цифрові активи, слід обов'язково провести власні дослідження. Щоб прийняти інвестиційне рішення, необхідно брати до уваги останні тенденції ринку, новини, технічний та фундаментальний аналіз, і лише після цього – думки експертів. На Bitcoin курс у минулому не гарантує доходів у майбутньому. Інвестуйте лише ті гроші, які ви можете собі дозволити втратити.