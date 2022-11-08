09 листопада 2022, 14:57 Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні за російську війну Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською війною. Як передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це повідомила у вівторок речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк. Українська делегація, за її словами, надіслала заявку щодо проведення такої сесії для обговорення резолюції «Сприяння правовому захистові та репараціям Україні». Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні російською федерацією, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо. Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом). Як повідомлялося, на попередньому засіданні 12 жовтня надзвичайна спеціальна сесія Генасамблеї ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй», яка засуджує російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України. Ірта-fax Твітнути