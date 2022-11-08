СБУ забезпечує передачу державі одного з найбільших нафтопереробних заводів

09 листопада 2022, 15:02

У Службі безпеки України заявили, що забезпечують передачу до державної власності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.

Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

"Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

Співробітники СБУ і Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

Як повідомлялось, 7 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.

Зранку 9 листопада на сторінці Укрнафти у Фейсбуці з'явилось повідомлення, що починаючи з 20.00 8 листопада робота центрального офісу ПАТ "Укрнафта" була заблокована озброєними людьми. Вранці 9 листопада співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця.