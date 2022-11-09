Як перевестися на бюджет студенту-переселенцю: всі документи і порядок дій

10 листопада 2022, 18:20

Які документи потрібно надати студенту ВПО для переведення на бюджет розповідає УНІАН.

З 2023 року студенти-переселенці та діти загиблих військових мають можуть бути переведені на бюджетну форму навчання. Переведення студентів на бюджет вже затвердив Кабмін. Для здійснення процедури студентам знадобиться певний пакет документів.

У Минреинтеграции розповіли, які категорії студентів можуть бути переведені на бюджет, і які документи потрібно надати. Варто враховувати, залежно від вузу набір документів може відрізнятися.

Хто зі студентів має право перевестися на бюджет

Студенти з громад, які перебували під окупацією або в яких велися активні бойові дії на момент 15 жовтня. Список таких громад можна подивитися тут.

Студенти-переселенці, які виїхали з перерахованих територій.

Діти загиблих захисників України.

Учасники бойових дій та їхні діти.

Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Право на переведення на бюджет мають студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і вперше здобувають свій ступінь освіти.

Які документи потрібні для переведення на бюджет

Витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання на 24 лютого 2022 року або про зняття з нього.

Якщо такий документ відсутній або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року, потрібно підготувати документ про освіту з навчального закладу на території відповідних територіальних громад.

Куди подавати документи

Для подачі документів зверніться до керівника свого навчального закладу або до куратора групи. Виш здійснить верифікацію поданих документів і занесе інформацію про студента в електронну базу. Студенти будуть переведені на бюджет у 2023 році.

На які бюджетні місця будуть зараховані такі студенти

Переселенців переведуть на бюджетну форму за рахунок невикористаних або вакантних (звільнених) місць державного замовлення у 2022 році. Якщо вільних місць не буде, то в навчальному закладі можуть збільшити обсяг держзамовлення.