У Пентагоні порахували втрати російських загарбників та кількість загиблих цивільних українців

10 листопада 2022, 08:16

На війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тис. російських військовослужбовців, також загинули близько 40 тис. мирних мешканців.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

"Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні понад 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив Міллі під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.

Міллі також повідомив, що, за його оцінками, було вбито близько 40 тисяч мирних громадян України.

При цьому він не уточнив, яким чином він отримав ці дані.

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам. Президент путін 21 вересня, після оголошення часткової мобілізації в російській федерації, знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.