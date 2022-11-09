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Суспільна думка
Події
10 листопада 2022, 16:38

У Генштабі переконують, що "лінія Вагнера" не зупинить ЗСУ

На цьому наголосив під час брифінгу у Military Media Center заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

— Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Відповідно і у нас, завдяки міжнародним партнерам, є засоби подолання мінно-вибухових загороджень, — повідомив бригадний генерал.

За словами Олексія Громова, на даний час хід відбудови так званої лінії Вагнера ретельно вивчається і розглядаються шляхи її подолання.

— Можу вам впевнено сказати: підійдемо — подолаємо, — підкреслив він.

Нагадаємо, що з жовтня цього року на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України російським військовим формуванням «Група Вагнера» зводиться система протитанкових оборонних споруд. Інженерно-фортифікаційні загородження створюються, аби зупинити наступ українських військ.

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