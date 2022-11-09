На Херсонщині звільнено Киселівку, де навесні окупанти перебили водогін, через який постачалась вода до Миколаєва

10 листопада 2022, 16:50

ЗСУ звільнили ще один населений пункт.

Повідомляється, що 28-а бригада ЗСУ звільнила село Киселівка на Херсонському напрямку, де у квітні окупанти перебили водогін, який постачав воду до Миколаєва. Також інформацію підтвердив і нардеп Ігор Копитін:

Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води. Киселівка, так-так, та сама де водогін — під контролем. Тож скоро у місто повернеться вода!

Як відомо, Миколаїв живе без питної води в кранах з 12 квітня, адже російский агресор перебив водогін Херсон-Дніпро саме в районі Киселівки. Наразі в кранах містян технічна вода.