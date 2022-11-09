ЗСУ за добу просунулися на Луганщині на 2 км: у Генштабі зробили заяву

10 листопада 2022, 16:59

У Луганській області продовжується контрнаступ Сил оборони України. 9 листопада наші захисники просунулися на відстань до 2 км на певних ділянках.

Про це вранці в четвер, 10 листопада, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Він виступив на брифінгові в Military Media Center

Військовий зазначив, що українські воїни продовжують поступово звільняти нашу територію від загарбників.

"Так, на Луганщині лише минулої доби підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках під час ведення бойових дій на відстань до 2 кілометрів", – сказав Громов.

Він додав, що активні дії ЗСУ проводять також на Херсонщині та Миколаївщині.