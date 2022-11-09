Прем’єр-міністри України та Румунії відкрили новий пункт пропуску на спільному кордоні

10 листопада 2022, 17:04

Сьогодні, 10 листопада, на українсько-румунському кордоні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке офіційно відкрили новий пункт пропуску «Красноїльськ — Вікову де Сус».

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Тому розширення його пропускної здатності є одним із пріоритетних завдань для нашого Уряду. Розвиток прикордонної інфраструктури дає нам змогу наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами», — відзначив Денис Шмигаль.

Як повідомив Прем’єр-міністр України, «Красноїльськ — Вікову де Сус» став першим з 1998 року пунктом пропуску, збудованим з нуля. За його словами, у майбутньому планується запуск й інших пунктів пропуску на кордоні з Румунією: «На цьому не зупиняємося. Працюємо далі задля перемоги».