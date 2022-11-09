Зеленський про втрати Росії на війні: у 10 разів перевищують наші

10 листопада 2022, 17:07

Президент наголосив, що надана партнерами артилерія допомогла "зламати" наступ російських військ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія під час повномасштабної війни проти України зазнала приголомшливих втрат в особовому складі та артилерії.

Як сказав він в інтерв’ю CNN, за його оцінками, Росія зазнала "в 10 разів" більше втрат, ніж Україна. Очільник української держави додав, що він не може назвати точні цифри, та існує "дуже значна різниця" між втратами двох країн.

Зеленський також сказав, що небажання України кидати людей як "гарматне м’ясо" - ще одна причина, з якої вона не зазнала стільки втрат, як Росія.

"Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а насамперед захист наших військових", – додав президент України.

Український лідер звернув увагу на те, що артилерія, надана Україні США та Європою, змогла "зламати" наступ російських військ.

"Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології", – наголосив очільник української держави.

Втрати Росії на війні в Україні: дані Генштабу ЗСУ

За добу українські воїни ліквідували ще 740 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 листопада орієнтовно склали 78 тис. 690 осіб.

Втрати ЗСУ: що каже влада

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у кінці серпня заявив, що у війні з Росією загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. При цьому він не уточнив, про який період йдеться - з 2014-го року чи з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю WSJ заявляв, що втрати ЗСУ на фронті цього місяця значно зменшилися. За його словами, тоді Україна щодня втрачала 30 людей загиблими і близько 250 пораненими.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що втрати ЗСУ суттєво відрізняються від величезних втрат ворога.