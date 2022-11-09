Країни ЄС погодили рішення не визнавати російські документи, видані в Україні та Грузії

10 листопада 2022, 17:11

Головування Ради ЄС та Європейський Парламент досягли попереднього політичного рішення не визнавати російські документи, що були видані на тимчасово окупованих територіях України і Грузії.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської Ради.

«Сьогодні Головування ради ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої згоди щодо рішення не визнавати російські документи для подорожей, що видані в Україні та в Грузії. Погоджений текст має бути остаточно ухвалений Радою ЄС та Європарламентом перед проходженням формальної процедури прийняття», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію росії проти України, а також видання російських паспортів мешканцям окупованих територій, яке практикує росія. Воно також враховує одноосібне рішення росії щодо визнання «незалежності» грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії у 2008 році.

російські документи для подорожей, що видані на цих територіях, або особам, що мешкають у тимчасово окупованих росією регіонах України або у відокремлених територіях Грузії, не будуть приймати як дійсні документи для подорожей, зокрема, під час отримання віз або для перетину кордонів країн Шенгенської зони.

Як зазначається, документи, що видані російською окупаційною владою в цих регіонах, вже не визнаються у більшості країн-членів, інші європейські країни в процесі ухвалення такого невизнання. Рішення, що було погоджене на рівні Головування Ради ЄС та Європарламенту, покликано відпрацювати спільні підходи у цій роботі, забезпечити належне функціонування контролю на зовнішніх кордонах ЄС, дотримання спільної візової політики та заходів безпеки для всіх країн-членів ЄС.

Як повідомлялося, кремль вдається до спроб оголосити своїми громадянами мешканців тимчасово окупованих територій, включаючи території України та Грузії, які наразі знаходяться поза контролем національних урядів, та масовано примушує мешканців таких регіонів отримувати російські паспорти. Така практика після цього використовується загарбниками для продовження агресивних дій на згаданих територіях під приводом «захисту російських громадян».