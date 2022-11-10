Українці зібрали гроші на перший морський дрон із назвою «Херсон»

11 листопада 2022, 17:10

На платформі United24 українці вже зібрали на перший морський дрон, який отримає назву на честь українського міста – Херсон.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

За його словами, такі безпілотники вже показали свою ефективність у бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту «Адмірал Макаров». Після цього рф втратила беззаперечну перевагу на воді.

«Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів», - наголосив міністр у Телеграмі.

Федоров уточнив, що морський дрон – унікальна і засекречена українська розробка. Один апарат коштує 10 млн грн. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.

Також у комплекті – наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і «декілька особливих сюрпризів для наших ворогів».

Як повідомлялось, 11 листопада на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Протягом дня планується збір коштів на перші 10 штук.