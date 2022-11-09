Південь: Загарбники екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро

11 листопада 2022, 08:38

Ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Укрінформ.

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега. Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи, і намагається врятуватися втечею", - йдеться у зведенні.

Нашою тактичною авіацією нанесено два ураження місць дислокації ворожих сил та техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад пів сотні завдань, продовжували нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.

"Підтверджені втрати ворога складають 50 рашистів в пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома рашистами поповнено обмінний фонд. На полі бою нашими підрозділами відмінусовано у ворога 3 танки, самохідну гаубицю «Мста-С», 11 одиниць іншої автобронетехніки", - повідомляють військові.

Міцність наших позицій у Бериславському районі ворог намагається випробовувати ударами безпілотних камікадзе типу «Ланцет». А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли.

"Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою «Град». Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат. Протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольщині «Градами», «Ураганами» й важкою артилерією. В Мирівській громаді постраждала 10 річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Але її стан стабільний", - кажуть в ОП "Південь".

Тим часом загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії, на озброєнні яких знаходяться 16 крилатих ракет типу "Калібр".

"В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами".

Військові припускають, що ворог тим самим "натякає", що готовий помститися за "незручні складні рішення" щодо Херсонщині.

"А значить цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України", - попередили військові.