Санкції: росія втратила статус країни з ринковою економікою

11 листопада 2022, 08:40

США скасувало наданий росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі США.

«Сьогодні Міністерство торгівлі США оголосило, що більше не розглядатиме росію як країну з ринковою економікою у своїх антидемпінгових розслідуваннях», – йдеться в повідомленні.

«Широке державне втручання» у російську економіку призвело до спотворення цін і витрат, що неточно відображає, чи справедливо російські компанії встановлюють ціни на імпорт у США, зазначили у відомстві.

«Це рішення дає США можливість застосувати всю силу американського антидемпінгового законодавства для усунення ринкових викривлень, зумовлених втручанням російського уряду в економіку» і є «важливим визнанням зростання державного впливу росії на економіку США, що ставить американську промисловість у невигідне становище при спробах конкурувати на глобальному рівні», — вважають у Міністерстві торгівлі.