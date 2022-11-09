«Заступник голови адміністрації» «лнр» на співпраці з окупантами заробив 10 років ув’язнення

11 листопада 2022, 08:46

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру в колабораціонізмі мешканцю Луганщини (ч. 5 ст. 111-1 КК України), повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури

За даними слідства, у липні 2022 року 56-річний рубіжанин вступив у злочинну змову з представниками окупаційної влади та обійняв посаду «заступника голови адміністрації м. Рубіжне» так званої «лнр».

На займаній посаді підозрюваний виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.

Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.