Ще 1570 терміналів Starlink отримала Україна від Польщі

11 листопада 2022, 08:48

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ще 1570 Старлінків від Польщі вже в Україні. Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв’язку», – написав він у Телеграм.

За його словами частину терміналів буде передано цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, Старлінками буде забезпечено Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.

«З початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Старлінк. З них 5 тисяч за підтримки Уряду Польщі. Тепер ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку», – відзначив Михайло Федоров.