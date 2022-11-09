Про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн розповіли у Пентагоні

11 листопада 2022, 08:52

У Міноборони США 10 листопада оголосили про санкціонування президентом надання допомоги Україні на суму до $400 млн для задоволення її критично важливих потреб у сфері безпеки й оборони.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства оборони США.

«Сьогодні Міністерство оборони анонсує дозвіл на Президентське виділення допомоги в області безпеки, що досягає 400 мільйонів доларів задля забезпечення потреб у захисті та підтриманні критичної безпеки України. Цей дозвіл – двадцять п’яте виділення обладнання Адміністрацією Байдена запасів Міністерства оборони США для України з Серпня 2021 року.

Цей пакет включає:

* Ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

* Чотири системи протиповітряної оборони Avenger та снаряди для Stinger;

* Додаткова амуніція для HIMARS;

* 21.000 155мм артилерійний снарядів;

* 500 високоточних 155мм артилерійних снарядів;

* 10,000 120мм мінометних снарядів;

* 100 Високомобільних мультицільових колесних транспортних засобів (HMMWVs);

* 400 гранатометів;

* Стрілецька зброя, оптика та більше ніж 20 мільйонів нібоїв;

* Обладнання для демонтації та розчищення перешкод;

* Захисне спорядження для холодної погоди.

З Російськими безжалісними та жорстокими повітряними атаками по критичній інфраструктурі України, додаткові системи повітряної оборони є надважливими. Ракети HAWK, які будуть оновлені за кошти Ініціативи сприяння безпеки України, доповнять нещодавнє забов’язання Іспанії щодо надання HAWK-установок для допомоги Україні зустрітися з цією загрозою. Системи протиповітряної оборони короткої дії Avanger також забезпечать здатність України захистити свої війська та критичну інфраструктуру від БПЛА та гелікоптерів.

В цілому, Об’єднані Штати виділили більше 19 мільярдів доларів на забезпечення безпеки України з моменту приходу до влади Адміністрації Байдена. З 2014 року, Об’єднані Штати виділили більше 21.4 мільярдів доларів на забезпечення безпеки України та більше 18.6 мільярдів доларів з початку жорстокого російського вторгнення 24 лютого.

Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Об’єднані Штати продовжать працювати з Союзниками та партнерами задля забезпечення України основними можливостями», – йдеться у повідомленні.