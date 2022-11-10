У рамках чергового обміну полоненими звільнені 45 українських захисників

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими, в рамках якого вдалося звільнити 45 воїнів Збройних сил України.
Як передає Укрінформ, про це Єрмак повідомив у Телеграмі.
За його словами, "серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу".
Також, зазначив Єрмак, вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
"Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними", - наголосив він.
За словами керівника ОП, "дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими".