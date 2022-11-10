УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ЗАЙШЛИ У ХЕРСОН - ГУР

11 листопада 2022, 17:03

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини Збройних сил України, і для російських військовослужбовців єдиним шансом уникнути загибелі є негайне здавання в полон.

Як передає Укрінформ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило в Фейсбуці.

"російські військовослужбовці! Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії рф з українського Херсона, ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися в цивільний одяг і намагатися самостійно втекти з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ.

"Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", - зазначили в ГУР.

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує військовослужбовцям рф збереження життя та безпеку.

"Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в російській федерації", - заявили в ГУР.

Безпечно здатися в полон, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування можна, зателефонувавши за номерами гарячої лінії державного проєкту України "Хочу жити": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 (цілодобово) або скористатися чатботом Хочу жити.

Якщо військовослужбовець не має можливості зв'язатися з проєктом "Хочу жити", йому слід виконувати дії за наступним алгоритмом:

"відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюся!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги".

Здатися в полон у складі групи чи підрозділу можна так:

"складіть всю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її - вона не повинна бути в бойовому стані), відправте переговірника (офіцера або найстаршого за званням) - він повинен бути беззбройним і мати білий прапор".

"Якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно "призвали" і змушували воювати на боці російської федерації, повідомте українським військовим про це. На допиті ви повинні повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію. Зберігайте свої життя – здавайтесь у полон!", - зазначили в ГУР.