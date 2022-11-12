Окупанти під час відступу з Херсона підірвали телевізійну вежу

12 листопада 2022, 14:34

Окупаційні війська РФ під час втечі з Херсона підірвали телевізійну вежу. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, також було знищено телецентр.

У мережу потрапили фото та відео підірваної телевежі. Судячи з них, споруда перетворилася на купу брухту (щоб подивитися всі кадри, доскрольте новину до кінця).

"Підірвана окупантами телевежа в Херсоні – все що потрібно знати про "русскій мір", – йдеться в публікації одного з херсонських Telegram-каналів.

Нагадаємо, перед виходом з Херсона військові РФ також підірвали котельню та об'єкти обленерго. У ДТЕК розповіли, що окупанти знищили всю енергосистему Херсона, проте Україна має намір відновити її за один місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на підрив телецентру, на Херсонщині вже включили українське телебачення. Сигнал можна знайти в мережі цифрового телебачення Т2.