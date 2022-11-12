Шольц проти переговорів України з Росією на умовах Кремля

12 листопада 2022, 12:00

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз неможливо завершити дипломатичним шляхом та переговорами війну, яку росія розв'язала проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню RND, пише УНІАН

Шольц наголосив, що саме росія перешкоджає цьому процесу, а Україна не повинна йти на поступки росіянам.

"Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, насамперед, завадив усьому, що раніше відбувалося у плані переговорів", – сказав канцлер ФРН.

Шольц наголосив, що диктатори повинні зрозуміти, що не можна захоплювати території незалежних країн.

"Передусім росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського світу не спрацює і що не можна просто пройтися фломастером по території і сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського світу не буде, має бути інше розуміння".

Переговори рф та України

У перші місяці війни російська та українська делегації проводили декілька раундів переговорів про можливе припинення російської агресії, однак ці зустрічі не принесли результатів.

У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з рф за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Педставниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявли, що рф готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Експерти кажуть, що переговори необхідні Москві, щоб домогтися припинення вогню і протягом цього часу назбирати сили для нового наступу.

Зокрема, політичний експерт Станіслав Желіховський вважає, що початок переговорів неможливий, допоки в конституції РФ українські території є частиною країни-агресорки.