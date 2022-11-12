Костін вважає, що відновлення перегорів з рф неможливе

12 листопада 2022, 13:00

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна не розглядає можливість переговорів з росією про припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, передає Укрінформ.

«Я не думаю, що питання про відновлення будь-яких переговорів можливе», - твердо сказав він.

Костін наголосив, що росія повинна понести відповідальність за війну, яку вона розпочала.

Генпрокурор України, який домагається створення спеціального міжнародного трибуналу, відзначив, що він наполягає на відшкодуванні збитків, які будуть реалізовані шляхом конфіскації російських активів.

Костін наголосив на важливості міжнародної співпраці у зборі доказів і свідчень свідків, необхідних для оформлення судової справи.

Відповідаючи на запитання про масові поховання, знайдені в Ізюмі на Харківщині, він сказав, що сліди умисного вбивства та тортур росіянами є «практично в кожному селі і кожному місті».

За його словами, з’являється також більше інформації про випадки зґвалтувань і сексуального насильства щодо жінок і дітей. Коли Костін прийшов на посаду генпрокурора після попередниці Ірини Венедіктової, було відкрито 40 справ про насильство. Зараз, за його словами, правоохоронці розслідують понад 100 випадків – у тому числі з Херсонської області.

Генпрокурор також поставив під сумнів твердження про те, що люди у світі «страждають через» Україну.

«Вони не чують ракет. Вони не знають, що таке бомбардування. Вони не знають, що таке вбивства, зґвалтування, пограбування», - сказав Костін.

Хоча Костін і погодився з тим, що після російського вторгнення європейці почали платити більше за їжу та паливо, він наголосив, що українці «платять своїм життям за ту ж боротьбу».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу на чолі з керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком, яка займатиметься опрацюванням питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.

Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.

Київ опрацьовує кілька варіантів створення спеціального трибуналу, один із них – на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.