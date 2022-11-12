ЗСУ вже ліквідували 80 210 російських загарбників

12 листопада 2022, 14:10

Збройні сили України з 24 лютого по 12 листопада ліквідували близько 80 тисяч 210 російських загарбників, що на 810 осіб більше у порівнянні з попередньою добою.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Також ЗСУ знищили 2838 (+24) ворожих танків, бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34), артилерійських систем – 1829 (+12), РСЗВ – 393 (+0), засобів ППО ‒ 205 (+0), літаків – 278 (+0), гелікоптерів – 261 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1), крилатих ракет ‒ 399 (+0), кораблі /катерів ‒ 16 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20), спеціальної техніки ‒ 160 (+1).