Центр протидії дезінформації повідомляє про фейки, які окупанти поширили протягом доби

12 листопада 2022, 14:17

Центр протидії дезінформації при РНБО виявляє: протягом 11.11.2022 окупанти поширили

Маніпуляцію

ЗМІ рф повідомили: «Глава Миколаївської ОВА В.Кім заявив про початок фільтрації населення у Миколаївській та Херсонській областях… журналісти на фільтраційні заходи не допускатимуться. На території областей залишилися переважно люди похилого віку, які не захотіли залишати свої будинки».

Дезінформацію

Пропагандистські медіа рф повідомили, що «ЗСУ увійшли до Херсона після того, як були підірвані мости, [російські] військові почали виходити з міста [до цього моменту]… дедалі більше ознак «великої угоди», яку курує Дж.Салліван».

Фейк

Ворожі Telegram-канали поширюють повідомлення, що «з приходом України багатьох жителів Херсона призовного віку мобілізують» до лав Збройних сил України. Однак така інформація не відповідає дійсності, оскільки мобілізаційні заходи на всій території України відбуваються за одним алгоритмом.