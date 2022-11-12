Українцям спростили процедуру видачі документів для повернення з-за кордону

12 листопада 2022, 14:20

Міністерство закордонних справ отримає доступ до Державного реєстру актів цивільного стану, що спростить процедуру видачі документів для повернення громадян на територію України. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за підсумками засідання Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн, проведеному під головуванням віцепрем’єра Ірини Верещук.

«Співробітникам МЗС буде надано доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції», — ідеться в повідомленні.

Зокрема, Департамент консульської служби МЗС, за даними Мінреінтеграції, буде підключений до держреєстру вже з наступного тижня.

У відомстві наголосили, що внесені зміни дозволять закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян, які потребують відновлення документів або повернення на батьківщину.

Нагадаємо, Уряд відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.