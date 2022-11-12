Внутрішні переселенці мають право на отримання всієї накопиченої суми грошової допомоги – Мінреінтеграції

12 листопада 2022, 14:31

Усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал «Дія» до 30 квітня, мають право на отримання допомоги на проживання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції роз'яснили, що у випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року. Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня.

Подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачається, додали у міністерстві.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

За інформацією про отримання допомоги можна звертатися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію: 15-48 або на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.

Як повідомляв Укрінформ, щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям становить 3 тис. грн, для решти ВПО – 2 тис. грн