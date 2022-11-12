Генерал Годжес дав прогноз щодо визволення Маріуполя, Мелітополя та Криму

13 листопада 2022, 10:37

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що визволення Херсона відкрило ЗСУ шлях для контрнаступу на інші окуповані міста півдня України та Крим.

Як передає Укрінформ, про це Годжес написав у Твіттері.

«Незабаром HIMARS стрілятимуть із Херсона, - зазначив він. - Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як «ліве крило» контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочнеться вирішальна фаза кампанії – звільнення Криму».

Годжес також розмістив у своєму дописі схему досяжності різних типів ракет.

«Приблизний радіус дії РСЗВ, запущених із HIMARS з-під Херсона, позначений синім колом, – пояснив він. – Припускаю, що це скоро розпочнеться і призведе до послаблення російської оборони та рівня оперативної спроможності на північ від Криму».

За словами Годжеса, це також чітко показує, чому ракети ATACMS мали б негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму.

Як повідомлялося, Сили оборони станом на вечір 12 листопада встановили контроль у більш як 60 населених пунктах Херсонської області, там розпочалися стабілізаційні заходи.

Фото: U.S. Embassy Kyiv