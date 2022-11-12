Політично і психологічно росія ще не дозріла до справжніх переговорів - Подоляк

13 листопада 2022, 10:41

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що політично та психологічно росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виведення військ з України.

Як передає Укрінформ, про це Подоляк написав у Твіттері.

"Д - деморалізація. Підтримка війни у рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ", - зазначив Подоляк.

Але, підкреслив він, це станеться одразу після звільнення Донецька чи Луганська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Подоляк заявив, що Україна говоритиме з росіянами мовою ідеального ультиматуму, який називається - Збройні сили.