Нацполіція закликає жителів звільненої Херсонщини повідомляти про зрадників

13 листопада 2022, 10:43

У Національній поліції закликали жителів звільненої території Херсонської області повідомляти про зрадників та колаборантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки у складі поліцейських сил беруть участь у стабілізаційних заходах на звільненій території Херсонської області. Метою цих заходів є виявлення і притягнення до відповідальності посібників ворога.

"Для встановлення всіх осіб, які інформували загарбників, коригували ворожий вогонь, підтримували агресію держави-терориста, поліцейські ретельно перевіряють всю наявну інформацію", - ідеться у повідомленні.

Нацполіція закликає громадян повідомляти про відомі їм випадки державної зради або спільників ворога.

Повідомити правоохоронців можна за номером спеціальної лінії 102 або за телефоном Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України +380 50 352 7277. Телефонні лінії працюють цілодобово.

Як повідомляв Укрінформ, на звільненій території Херсонської області розпочали роботу пів тисячі поліцейських, найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.