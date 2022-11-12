Нацполіція закликає жителів звільненої Херсонщини повідомляти про зрадників

У Національній поліції закликали жителів звільненої території Херсонської області повідомляти про зрадників та колаборантів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки у складі поліцейських сил беруть участь у стабілізаційних заходах на звільненій території Херсонської області. Метою цих заходів є виявлення і притягнення до відповідальності посібників ворога.
"Для встановлення всіх осіб, які інформували загарбників, коригували ворожий вогонь, підтримували агресію держави-терориста, поліцейські ретельно перевіряють всю наявну інформацію", - ідеться у повідомленні.
Нацполіція закликає громадян повідомляти про відомі їм випадки державної зради або спільників ворога.
Повідомити правоохоронців можна за номером спеціальної лінії 102 або за телефоном Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України +380 50 352 7277. Телефонні лінії працюють цілодобово.
Як повідомляв Укрінформ, на звільненій території Херсонської області розпочали роботу пів тисячі поліцейських, найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.