У кремлі зріє розкол після втечі російських військ із Херсона – ISW

13 листопада 2022, 10:55

Унаслідок втечі російських військ з Херсона у кремлі назріє ідеологічний розкол між прибічниками війни з Україною й президентом росії володимиром путіним.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

«Відхід росії з міста Херсон розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та президентом росії володимиром путіним, підриваючи довіру до відданості самого путіна та його здатності виконати свої військові обіцянки», - заявили в ISW.

Зокрема, провоєнний російський ідеолог олександр дугін відкрито критикував путіна, якого він називав автократом, за те, що лідер кремля не зміг підтримати російську ідеологію, здавши Херсон.

Ба більше, канали, пов’язані з чвк «вагнера», також починають критикувати кремль після втрати Херсону, що може ще більше посилити вплив так званого крила силовиків у російській владі.

Раніше в Інституті вже заявляли, що путіну все важче заспокоїти частину високоідеологізованого провоєнного електорату через неспроможність його військових досягти його максималістських цілей щодо повалення українського уряду та захоплення всієї України.