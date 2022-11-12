Кошти оборонзамовлення залишатимуться в Україні: уряд змінив порядок оборонних закупівель

13 листопада 2022, 11:03

Кабінет Міністрів України змінив порядок здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану уряд затвердив на засіданні 11 листопада.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Ключовою відмінністю від чинного на сьогодні порядку є введення процедури закупівлі визначеної групи товарів у постачальників, з якими укладено рамкову угоду», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за окремою процедурою рамкових угод здійснюються закупівлі одягу, взуття, спальних мішків для потреб оборони тощо. Такий механізм застосовується на закупівлі цих товарів на суму 200 тис. грн та вище.

Наголошується, що істотні умови контракту не можуть змінюватися до повного його виконання, лише в разі змін ціни на товар у зв’язку зі зміною податків та зборів, індексу споживчих цін, курсом валюти, зміни місця поставки товару тощо.