13 листопада 2022, 11:22

Задля посилення контролю над бойовиками на окупованій території Луганщини припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема, щодо участі у бойових діях.

Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу збройних сил рф надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки російської федерації.

Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту.

Їхні атаки 12 листопада підрозділи Сил оборони України відбили в районах Стельмахівки і Новоселівського.

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Білогорівку, Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Макіївку та Площанку.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.