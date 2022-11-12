Україна та США побудують малий модульний реактор

13 листопада 2022, 14:14

Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи. Сьогодні в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) Спеціальний посланник Президента США з питань клімату Джон Керрі та Міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили (https://bit.ly/3E6kaRR) про започаткування пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактору (ММР).

Партнерами-учасниками пілотного проєкту є міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, Спеціальний посланник Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи «Проект Фенікс», що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR.