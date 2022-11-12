ЗСУ звільнили від росіян уже 12 населених пунктів Луганщини - Гайдай

14 листопада 2022, 08:36

Станом на ранок 14 листопада на Луганщині звільнені від російських загарбників уже 12 населених пунктів, проте на території області точаться запеклі бої. росіяни обстрілюють нещодавно звільнені села, тому там проводять евакуацію.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEДOM, передає Укрінформ.

"Вже 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів на Луганщині. Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії рф", - розповів Гайдай.

За його словами, у наших артилеристів є далекобійна зброя, що дозволяє розв'язувати питання в тилу ворога, – це дуже полегшує ситуацію на лінії фронту.

За даними ОВА, у Луганську виникла «бавовна». "Також росіяни відкривають щільний вогонь по нещодавно звільненим від них селам, тому намагаємося проводити евакуацію звідти", - додав Гайдай.

Він також відзначив, що на шляху ЗСУ на Луганщині дуже багато «вагнерівців» та частково мобілізованих росіян.

Як повідомляв Укрінформ, село Макіївка Луганської області знову перейшло під контроль Збройних Сил України.