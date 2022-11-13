Обстрілював цивільних у Маріуполі — 12 років за ґратами проведе танкіст рф

14 листопада 2022, 19:22

Оператор-навідник танка Т-72 терористичної організації «днр» на прізвисько «філ» здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Окупанта вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого загарбника взяли у полон.

Під час слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має тривалу «кар’єру» у терористичних угрупованнях «днр»:

* приєднався до терористів ще у 2014 році;

* воював у «5-й роті 2-го мотострілкового батальйону 7-ї бригади 9-го полку морської піхоти «днр» на посаді кулеметника;

* був на посаді стрільця у батальйонах «сомалі», «чечен», «п’ятнашка»;

* перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у «2-му взводі 2-ї роти танкового батальйону 9-го полку морської піхоти «народної міліції «днр»;

* на початку широкомасштабного вторгнення рф він офіційно приєднався до 8-ї армії окупантів як оператор-навідник танка Т-72.

Наразі суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада та створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності.

Злочинця посадять за ґрати на 12 років.