Дощі перейдуть у мокрий сніг: синоптикиня попередила про похолодання в Україні

14 листопада 2022, 19:31

У вівторок, 15 листопада, в Україні буде суха та сонячна погода. Але вже наступного дня слід чекати дуже холодну повітряну масу, яка перетворить дощі на мокрий сніг.

Про це попередила народна синоптикиня Наталія Діденко у своєму Телеграм-каналі. Вона уточнила, що зміна погоди буде різкою.

15 листопада у більшості областей очікується +3...+8 градусів, а ось у західних областях та у південній частині – знову буде тепло, +9...+14 градусів.

У Києві 15 листопада очікується комфортна погода – без опадів, із сонцем, хоч і холоднувато. Вдень максимально до +7 градусів.

Але вже 16 листопада мінусова температура може фіксуватися навіть вдень. Дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг. Це триватиме до кінця робочого тижня.

"Підготуйтеся до різкої зміни погоди – перевірте гардеробні речі, витягніть товщі пуховики й шапки, особлива увага – міцному взуттю, подбайте про залишки свіжих квітів на вулиці. Шановні водії! Швиденько на СТО чи в рідні гаражі – міняти гуму на автомобілях. Не зволікайте, будь ласка", – написала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що до 25 листопада погода в Україні буде відносно тепла, суха і з сонячними днями. В останні дні місяця температура повітря знижуватиметься.

В Україні та загалом у Європі взимку 2022-2023 снігу буде менше, ніж зазвичай. Проте аномально високих температур синоптики не прогнозують.