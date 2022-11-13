Кулеба назвав 10 кроків, які допоможуть Україні та ЄС вистояти у воєнну зиму

14 листопада 2022, 19:37

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на засіданні Ради глав МЗС ЄС окреслив 10 кроків, які гарантуватимуть, що Україна і ЄС вистоять у цю зиму.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Це десять кроків, які гарантують, що і Україна, і ЄС вистоять у цю воєнну зиму", - заявив Кулеба.

* Першим кроком, за його словами, є санкції. «Санкції допомогли серйозно загальмувати російську воєнну машину. Це свідчить, що тиск потрібно посилити», - зазначив міністр, виділивши серед пріоритетів посилення енергетичних обмежень, розширення списку індивідуальних санкцій і повну заборону російської пропаганди.

* Другим пунктом він назвав оборонну підтримку та надання зброї. У цьому питанні глава МЗС України подякував ЄС за активізацію та прискорення міжнародної військової допомоги і привітав рішення Ради щодо виділення шостого пакета у 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру та створення місії з військової допомоги ЄС на підтримку України.

* Наступними пунктами Кулеба назвав фінансову та гуманітарну допомогу. «Нам потрібні термінові поставки енергетичного обладнання, насамперед трансформаторів, і я вдячний тим з вас, хто вже зробив відповідні кроки. Я так само вдячний Єврокомісії за активну роботу на цьому напрямі. Ми з нетерпінням чекаємо на Міжнародну конференцію з питань допомоги Україні, яка запланована на 13 грудня у Франції», - зазначив глава МЗС.

* Пʼятим кроком міністр назвав сільськогосподарський експорт. У цьому зв'язку він зазначив, що путін повернувся до виконання зернової угоди, оскільки Генеральний секретар ООН і Президент Туреччини були достатньо жорсткими та принциповими з ним. "Вони розмовляли з ним його мовою, мовою, яку він розуміє. Це приклад для наслідування і водночас застереження: не піддавайтеся на російський шантаж і вимоги послабити санкції. Це лише погіршить ситуацію. Натомість треба залишатися жорсткими, принциповими", - заявив Кулеба

* Говорячи про шостий пункт – Голодомор, – Кулеба зауважив, що він тісно повʼязаний із попереднім, та закликав визнати цю трагедію геноцидом українського народу, що допоможе пояснити громадянам ЄС суть нинішньої російської війни, надати їй історичної перспективи.

* Сьомим і восьмим пунктом міністр назвав шлях України до членства в ЄС та ініціативу щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Якщо цей трибунал створить прецедент, то лише позитивний: ми доведемо, що покарання за злочин агресії проти України невідворотне. Це стане попередженням усім іншим потенційним агресорам і також променем надії для усіх інших жертв агресії. Україна висуватиме резолюцію Генасамблеї ООН щодо відповідальності росії, зокрема за злочин агресії. Я закликаю вас її підтримати», – сказав Кулеба.

* Щодо останніх двох пунктів, міністр закордонних справ закликав колег залишатися принциповими і не прагнути нормалізувати російську агресію у той чи інший спосіб, зайняти чітку позицію, що не буде нормалізації чи спроб повернути росію за стіл, поки вона не виведе війська з України.

«Йдеться, зокрема, про те, щоб не надавати майданчик росії, включно з її міністром закордонних справ. Формально він наш колега, але насправді він є воєнним злочинцем і співучасником злочину агресії проти України. Це людина, яка вирішила порушити всі норми міжнародного права і рішуче, затято захищає ці порушення у всьому світі», - наголосив глава української дипломатії.

Фото: МЗС України