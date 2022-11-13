Депортовані в рф українці відсьогодні можуть віддалено оформити посвідчення на повернення

14 листопада 2022, 19:43

Незаконно вивезені до росії українці від 14 листопада можуть віддалено оформити посвідчення на повернення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

14 листопада набирає чинності урядова постанова, що дозволяє українцям, які опинилися за межами Батьківщини без документів, оформити необхідне посвідчення для повернення віддалено.

"Посвідчення особи на повернення до України – це 8-сторінковий буклет, який дасть змогу українцям у росії виїхати через треті країни, зокрема Естонію, Латвію, Литву чи Грузію. Раніше його могли видавати лише дипломатичні представництва та консульські установи, яких в Україні на території росії після початку повномасштабного вторгнення не лишилось", - ідеться у повідомленні.

Тепер органи Державної міграційної служби оформлюватимуть посвідчення в Україні та передаватимуть його особі, яка цього потребує.

Звернутися щодо підготовки посвідчення можуть: один із батьків або інший законний представник особи віком до 18 років, подружжя, повнолітні діти, рідні брати або сестри.

Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції. Документ готуватимуть безоплатно протягом п’яти днів, а діятиме він до трьох місяців.

У Центрі прав людини нагадали, що достеменно не відомо, скількох українців депортували до росії, однак, за даними російських посадовців, йдеться про щонайменше 3 мільйони осіб.

За словами Президента Володимира Зеленського, росія депортувала з тимчасово захоплених територій понад 1 мільйон 600 тисяч громадян України. У багатьох з цих людей відібрали документи, а деякі пройшли через фільтраційні табори, де з них знущалися й залякували.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд запускає документ-посвідчення, з яким депортованим в росію українцям буде легше повернутися на Батьківщину.